Старооскольский городской округ ищет банк для кредита на 640 млн рублей

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области объявила электронный аукцион на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 640 млн руб. Начальная стоимость контракта составляет 217,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из документации следует, что возобновляемая кредитная линия будет открыта 28 мая на два года. Условиями предусмотрена плавающая процентная ставка. Цели, на которые планируется направить заемные средства, не конкретизируются. Отмечается, что они «предусмотрены Бюджетным кодексом РФ».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая, итоги планируют подвести 15-го.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сбербанк стал победителем аукциона на право открыть министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области кредитную линию с лимитом 5 млрд руб.

Кабира Гасанова