Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тыс. рублей

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 500 тыс. руб. по административной статье о повторном нарушении обязанностей по распространению информации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Apple оштрафовали по части 1.1 статьи 13.31 КоАП — нарушение требования уведомить уполномоченный орган о начале работы информационных систем. Максимальное наказание — 1 млн руб.

В предыдущий раз суд в Москве привлекал Apple к административной ответственности в марте. Компанию оштрафовали на 3,5 млн руб. по статье о нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной в России информации.

25 июня Apple удалила из App Store приложения «ВКонтакте», «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти свяжутся с Apple по этому поводу.