Представлявшийся генералом ГРУ получил шесть лет за аферы с участием в СВО

Как узнал «Ъ», Красногорский городской суд приговорил бывшего президента межрегиональной общественной организации «Кремль» Леонида Карманова к шести годам колонии со штрафом 900 тыс. руб.

Вместе с ним осуждены экс-помощник депутата Эдвард Мурадян и адвокат Вячеслав Пичуев, получившие по 4,5 года и штрафу в 530 тыс. руб. каждый. Сводный брат Карманова Андрей Арефьев, выдававший себя за генерала ГРУ, ранее был приговорен Одинцовским военным гарнизонным судом к шести годам и штрафу 600 тыс. руб.

Следствие установило, что фигуранты предлагали за деньги освобождать от уголовной ответственности через фиктивное заключение контракта на участие в СВО. Клиентам обещали, что подписанты не попадут на линию боевого соприкосновения, но получат госнаграды, что станет основанием для прекращения уголовного преследования. Среди пострадавших — женщина из Ростовской области, переведшая мошенникам 6,65 млн руб. ради освобождения мужа, а также представитель обвиняемого, скрывавшегося в Турции, который передал аферистам 10 млн руб.

Арефьев, который использовал поддельное удостоверение генерала ГРУ и форменное обмундирование, лишен звания полковника, а также ордена Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова, полученных за участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Впоследствии он подписал контракт на участие в СВО и отозвал апелляцию на приговор, решив, как сообщил его представитель, искупить вину кровью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал с отягчающими».