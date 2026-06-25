Кравцов допустил появление устного экзамена по географии в школах
Минпросвещения России пока не рассматривало идею ввести устный экзамен по географии в девятых классах, но готово проработать предложение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Откровенно скажу, такой инициативы у нас не было. Но посмотрим. У нас есть устный экзамен в 9-м классе по русскому языку, вы знаете. Будет устный экзамен в 9-м классе по истории. Вот, что касается географии, проработаем»,— сказал господин Кравцов на заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов в НЦ «Россия» (цитата по ТАСС).
С 1 сентября 2028 года в российских школах начнут вводить единый учебник по географии, сообщил Сергей Кравцов. Пособие будет разработано до конца года, апробация начнется в 2027-м, уточнил министр.
Идея введения устного экзамена по географии в 9-х классах обсуждается Министерством просвещения, хотя ранее такая инициатива не рассматривалась. Подобные устные экзамены уже существуют для русского языка и планируются для истории, что соответствует общей тенденции усиления внимания к этим предметам. Устный экзамен по истории будет обязательным допуском к ОГЭ, и его введение, наряду с возможным устным экзаменом по географии, связано с целью формирования гражданской позиции и патриотизма, а не только с проверкой предметных знаний.
Вместе с тем, предмет «география» является довольно популярным выбором среди школьников на ОГЭ, занимая четвертое место по количеству поданных заявлений в 2025 году, а также является одним из предметов на ЕГЭ. Минобрнауки России утвердило минимальный порог в 40 баллов по географии для поступления в вузы. Одновременно с этими изменениями, с 1 сентября 2028 года в российских школах планируется введение единого учебника по географии, работа над которым уже ведется Русским географическим обществом (РГО) под руководством Сергея Шойгу. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным с целью создания единого образовательного пространства и стандартизации подготовки школьников.