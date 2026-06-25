Кравцов допустил появление устного экзамена по географии в школах

Минпросвещения России пока не рассматривало идею ввести устный экзамен по географии в девятых классах, но готово проработать предложение, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Откровенно скажу, такой инициативы у нас не было. Но посмотрим. У нас есть устный экзамен в 9-м классе по русскому языку, вы знаете. Будет устный экзамен в 9-м классе по истории. Вот, что касается географии, проработаем»,— сказал господин Кравцов на заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов в НЦ «Россия» (цитата по ТАСС).

С 1 сентября 2028 года в российских школах начнут вводить единый учебник по географии, сообщил Сергей Кравцов. Пособие будет разработано до конца года, апробация начнется в 2027-м, уточнил министр.