Приговор снял блок на негатив

Наказание ниже низшего предела — шесть лет и три года заключения — получили по приговору Хамовнического суда столицы предприниматель Антон Сафонов и журналист Эдуард Щуренков. Они были признаны виновными в вымогательстве более 23,5 млн руб. у руководителей крупных российских компаний, среди которых директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко, за оплату «блока на негатив». Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Сафонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Сафонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поскольку в прениях сторон прокуратура требовала для фигурантов 11 и 10 лет строгого режима, находившийся под подпиской о невыезде Эдуард Щуренков пришел в суд 25 июня с вещами. Подсудимый не ошибся — сразу после оглашения судебного акта его взяли под стражу.

Судья изменила категорию вменявшихся подсудимым преступлений с особо тяжкой и на тяжкую и назначила им наказание ниже низшего предела, нежели предусматривает вымогательство в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ — от 7 до 15 лет). Однако все же она не сочла возможным ограничиться условным сроком, о котором просили потерпевшие. В своих письмах они призывали суд «руководствоваться принципами гуманизма и справедливости».

На процесс, проходивший при закрытых дверях, ушел ровно год.

Гендиректору компаний «Диджитал Софт» и «Диджитал Репутейшн» Антону Сафонову вменялось три, а находящемся на пенсии журналисту Эдуарду Щуренкову два эпизода вымогательства. Потерпевшими по их делу помимо Василия Бровко были признаны гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и основатель компании Yota Альберт Авдолян.

По версии следствия, оба подсудимых были причастны к размещению в 2022 году в Telegram-канале «Небрехня» восьми постов, содержащих недостоверную и дискредитирующую директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко и его жену Тину Канделаки информацию. За их удаление и дальнейшее неразмещение публикаций в течение трех месяцев у него требовали 2,2 млн руб. В том же году в Telegram-канале «Временное правительство» вышли пять постов также о господине Бровко, снятие которых и установка «блока на негатив» были оценены в 1 млн 40 тыс. руб. Третий же эпизод дела связан с публикацией в 2021 году в «Кремлевском мамковеде» и еще 11 других различных Telegram-каналах 53 публикаций с дискредитирующими главу ПАО «Россети» Андрея Рюмина и его компанию сведениями. За то, чтобы «избавиться от головной боли» такого рода и удалить посты, у господина Рюмина запросили 8,7 млн руб. Этот эпизод господину Сафонову вменяли в вину совместно с автором публикаций о «Россетях» Эдуардом Щуренковым. Последнему также инкриминировали причастность к вымогательству в 2020 году 11,5 млн руб. у миллиардера Альберта Авдоляна, основателя оператора связи Yota, за неразмещение негативных публикаций в газете «Век» и Telegram-канале «Новый век».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эдуард Щуренков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса господин Сафонов вину не признавал. Он был заключен под стражу в октябре 2023 года и с тех пор находится в СИЗО. Его адвокаты настаивали на том, что подсудимого оговорили ранее заключившие с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов и медиаменеджер Станислав Дейнеко, получившие по три года и уже вышедшие на волю. Доказательства причастности господина Сафонова к вымогательству косвенными счел и потерпевший Бровко. Он, как ранее писал “Ъ”, даже просил вернуть дело господина Сафонова на доследование.

В последнем слове подсудимый Сафонов поблагодарил господина Бровко за «честную, объективную и мужскую позицию».

В свою очередь, Эдуард Щуренков полностью согласился с обвинением. Обращаясь к суду, он просил учесть, что его роль в преступлениях «чрезмерно мала», указывая, что фактически занимался подготовкой материалов по просьбе Александра Гусова и переговоров о деньгах не вел.

Суд назначил господину Щуренкову три года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб., а Антону Сафонову — шесть лет заключения со штрафом в 500 тыс. руб. Иск господина Бровко на 160 тыс. руб., которые тот перечислил вымогателям, был оставлен без рассмотрения: потерпевший имеет право обратиться с ним в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокат пострадавших Александра Панкова назвала приговор «юридической победой». Она отметила, что суд назначил подсудимым «довольно мягкое наказание», очевидно услышав соответствующую просьбу потерпевших. По словам адвоката, следствие считает организатором группы экс-гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, являвшегося партнером по бизнесу господина Сафонова. «Именно Щербаков руководил действиями по вымогательству средств у потерпевших, а осенью 2023 года покинул Россию и был обвинен заочно»,— почеркнула она.

Как писал “Ъ”, ранее «Ростех» выступил с инициативой о введении в УК РФ отдельной, более мягкой статьи — об информационном вымогательстве в соцсетях и Telegram.

Адвокат господина Сафонова Владимир Слащев также назвал приговор «победой», но планирует его обжаловать.

С учетом времени, которое его подзащитный провел в СИЗО, где один день приравнивается к полутора дням колонии общего режима, бизнесмен отсидел четыре года и уже имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако господин Сафонов сможет сделать это только после рассмотрения апелляции. Ее планирует подать и защитник господин Щуренкова Павел Лычагин. Его клиент может рассчитывать на УДО только через полтора года.

Мария Локотецкая