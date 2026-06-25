Цессия для самых взыскательных

Рынок вторичной цессии, который в 2025 году называли экзотикой, сформировал устойчивый спрос, став инструментом оборотного капитала для коллекторских агентств (ПКО). Хотя пока на вторичный сегмент приходится менее 1% рынка цессии, он стабильно растет и, по прогнозам экспертов, в обозримой перспективе сможет увеличить долю до 5%.

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За полтора года (с момента появления вторичного рынка, см. “Ъ” от 30 июля 2025 года) объем вторичных продаж просроченных долгов на открытых торгах превысил 62,9 млрд руб. по остатку задолженности (ОСЗ), подчитали в ЭТП Debex. Данные приведены по результатам открытых торгов на онлайн-площадках в сегменте вторичной цессии.

Число системных продавцов только на площадке Debex выросло с одной компании до десяти, рассказали там. В частности, продают долги на вторичном рынке такие ПКО, как «Коала Коллекшн», ЦДУ, «Форвард», «Центр профессионального взыскания», «Служба защиты активов», «Защита Онлайн», «Вернем» и др.

В рамках вторичной цессии крупные коллекторские агентства выкупают многомиллиардные портфели, проводят их сегментацию и перепродают небольшими лотами без собственного взыскания небольшим агентствам. При этом надбавка в цене составляет в среднем 1–2%.

Средняя цена вторичных лотов за полтора года составила 9,1% ОСЗ, приводят данные в Debex. «Пиковый показатель был зафиксирован в феврале 2025 года — 12% от ОСЗ, в декабре 2025 года цена также демонстрировала высокий уровень — 11,4% от ОСЗ, что отражает сезонную активизацию покупателей в конце года,— продолжают там.— К маю 2026 года цена сохраняется на устойчивом уровне 10,5%, подтверждая стабильный спрос на активы без предшествующего взыскания».

На рынке вторичной цессии присутствует сезонность. «Второй квартал традиционно спокойнее: лето, многие в отпусках, деловая активность замедляется. Ближе к концу лета или началу осени ожидаем новый всплеск — участники рынка накопят портфели и выйдут с ними на площадку,— говорит генеральный директор Debex Марат Брук.— Тренд остается восходящим: рынок растет постепенно, но устойчиво».

«Отрицать развитие подобного продукта не приходится — рынок вторичной цессии постепенно развивается,— отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.— На долю подобных сделок приходится около 0,6% от общего объема продаж против 0,3% годом ранее».

Разлотирование портфеля позволяет инвестору формировать портфели под потребности покупателей (как правило, для небольших ПКО) и реализовывать их на 1–2% дороже, чем они были куплены, поясняют там.

«Несмотря на то что ключевая ставка постепенно снижается, фондирование для бизнеса и, в частности, для коллекторов по-прежнему остается дорогим,— отмечает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Татьяна Волегова.— Поэтому компании с ограниченным доступом к фондированию стремятся максимизировать доход от приобретенных портфелей, и продажа свежего долга цессионариями — своего рода инвестиционная стратегия».

По словам эксперта, компании покупают крупные лоты, отбирают самые подходящие для собственного взыскания долги, а остальные продают небольшими лотами на вторичном рынке.

«Покупатели — небольшие региональные ПКО, у которых нет достаточной ликвидности для покупки крупных лотов у банков и МФО,— говорит гендиректор ПКО АБК Максим Колосков.— Продавцам это интересно как способ высвободить капитал и направить его на новые покупки, увеличивая оборачиваемость средств».

По мнению финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, рынок вторичной цессии, хоть и имеет перспективу для роста, в перспективе одного-трех лет вряд ли займет долю более 5% всей цессии. «Мы видим, как модель масштабируется, и уверены: при сохранении текущих темпов роста совокупный объем вторичных продаж будет ежегодно увеличиваться на 10–15%»,— ожидает Марат Брук.

Ксения Дементьева