ВС РФ не стал рассматривать жалобу подрядчика благоустройства липецкого Данкова

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу чеченского ООО «Прочные основы» на решения нижестоящих инстанций, признавших ничтожным контракт на благоустройство центра Данкова Липецкой области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года прокуратура Липецкой области обратилась в региональный арбитраж с требованием признать ничтожным контракт между отделом городского хозяйства администрации Данковского района и «Прочными основами». Согласно материалам дела, соглашение было заключено в марте того же года после победы чеченской компании в соответствующем аукционе. Из данных портала госзакупок следует, что подрядчик обошел четверых конкурентов, получив контракт за 147,4 млн руб. Предметом торгов являлось благоустройство объекта «Шелковый путь Данкова», включающего улицы Карла Маркса, Урицкого и Вермишева.

Проверка надзора показала, что представители «Прочных основ» в ходе тендера представили документы, которые не подтверждали опыт работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. В связи с этим надзор и обратился в суд.

В начале сентября 2025 года Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования правоохранителей. Ответчик безуспешно обжаловал это решение в апелляции и в кассации — обе инстанции оставили его без изменений.

Примечательно, что соглашение было расторгнуто еще в декабре 2024 года по соглашению сторон. Его стоимость к тому моменту выросла до 194,9 млн руб., стороны исполнили обязательства на 193,6 млн руб. Последнюю сумму региональная прокуратура потребовала взыскать с «Прочных основ» в пользу отдела городского хозяйства администрации Данковского округа. Надзор обратился в суд весной 2026 года. Иск приняли к производству, ближайшее заседание по нему состоится 29 июня.

Алина Морозова