Липецкая прокуратура требует 194 млн с подрядчика «Шелкового пути Данкова»

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск региональной прокуратуры о взыскании с ООО «Прочные основы» 193,6 млн руб. в пользу отдела городского хозяйства администрации Данковского округа. Информация опубликована в арбитражной картотеке. Компания, ранее зарегистрированная в Воронежской области, в 2024 году получила контракт на благоустройство центра города Данкова по проекту «Шелковый путь Данкова», который выиграл на конкурсе Минстроя РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что исковое заявление прокуратуры касается применения последствий недействительности ничтожной сделки между администрацией района и подрядчиком. О том, что ведомство добилось аннулирования контракта, «Ъ-Черноземье» писал в конце августа 2025 года. Иск о возмещении средств поступил в суд в середине марта 2026-го и был принят к производству в конце того же месяца. Следующее заседание по делу назначено на 22 июня.

По данным Rusprofile, ООО «Прочные основы» было зарегистрировано в мае 2023 года в Воронеже, но с августа 2025-го юридический адрес — город Грозный в Чеченской Республике, а с ноября — Аргун. Основным видом деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем предприятия с сентября прошлого года выступает Владислав Таран. Он же сейчас является генеральным директором фирмы. В 2025 году выручка ООО «Прочные основы» составила 954,8 млн руб., увеличившись на 37% по сравнению с 2024-м. Однако чистая прибыль за тот же период сократилась на 65% — до 774 тыс. руб.

Торги по выполнению работ на объекте «Шелковый путь Данкова» были объявлены в феврале 2024-го. ООО «Прочные основы» было одним из пяти участников аукциона. От компании требовалось до сентября благоустроить центральную часть города, а именно улицы Карла Маркса, Урицкого и Вермишева, за 147,4 млн руб. Заключенный в марте контракт был расторгнут по соглашению сторон в декабре того же года. По данным ЕИС «Закупки», к тому моменту его стоимость выросла до 194,9 млн руб., а стороны исполнили обязательства на 193,6 млн руб.

Концепция «Шелковый путь Данкова» победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Вторым победителем от Липецкой области в том году стал проект благоустройства пешеходной улицы Правды в Грязях.

