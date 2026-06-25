Fix Price не выплатит дивиденды за 2025 год

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Fix Price не выплачивать дивиденды за 2025 год далеко не уникально на фоне общей тенденции на российском рынке. Многие крупные компании также отказались от выплат дивидендов или снизили их в последние годы. Например, АФК «Система» последний раз выплачивала дивиденды в 2021 году, а Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь» и ТМК не выплачивали дивиденды по итогам 2025 года. «Т Плюс», «М.Видео», АЛРОСА, Whoosh и «Селигдар» также приняли аналогичные решения по итогам 2025 года, а «Газпром» и «Совкомфлот» — по итогам 2024 года. Это обусловлено различными факторами, такими как санкции, инвестиционные программы, рост долговой нагрузки и геополитическая обстановка. Правительство, в свою очередь, оценивает поступления от дивидендных платежей в федеральный бюджет в 2025 году ниже изначально прогнозируемых.

В то же время, Fix Price в 2023 году активно расширяла свою сеть, открыв 751 новый магазин, и планировала аналогичное расширение в 2024 году. Компания также провела редомициляцию бизнеса с Кипра в Казахстан и планировала сохранить листинг на Лондонской, Московской и Международной биржах Астаны. В середине 2025 года Fix Price получил высокий спрос на обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ПАО «Фикс Прайс», что указывает на интерес инвесторов к российскому бизнесу компании.

Направление 98% прибыли за 2025 год на дивиденды за первый квартал 2026 года, как в случае с Fix Price, а также общая практика невыплаты дивидендов крупными компаниями, откладывают получение дохода для инвесторов. Однако аналитики ФГ «Финам» полагают, что в перспективе дивиденды Fix Price могут снова стать регулярными и возрасти благодаря обнулению чистого долга и отсутствию крупных инвестиционных проектов, что может привести к двузначной дивидендной доходности.