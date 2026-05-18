Совет директоров Fix Price рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Фикс Прайс» (Fix Price) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Как сообщила компания, такое решение было принято, поскольку уже была выплата за первый квартал текущего года в размере 98% от прибыли компании за прошлый год.

Отмечается, что рекомендация не выплачивать дивиденды за 2025 год связана с внутригрупповыми особенностями. «Источником выплат была определена чистая прибыль компании за первый квартал 2026 года как часть нераспределенной прибыли, доступной для распределения», — отметили в компании.

В 2025 году компания увеличила выручку за счет открытия новых магазинов и роста среднего чека, но это не компенсировало резкое увеличение операционных расходов (особенно на персонал на фоне дефицита кадров). Согласно отчетности по МСФО за 2025 год, выручка выросла на 4,3% по сравнению с 2024 годом — до 313,3 млрд руб., а чистая прибыль упала на 49,5% — до 11,2 млрд руб.