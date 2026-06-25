СКР решил ужесточить наказание за педофилию
Следственный комитет России работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом рассказал советник при председателе СКР Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной 15-летию ведомства.
«К числу важных реализованных и развиваемых инициатив относятся меры защиты детей. Ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей», — отметил господин Федоров. Кроме того, по словам чиновника, СКР работает над ужесточением ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних и использование ребенка для изготовления порнографических материалов.
Среди инициатив Александр Федоров также назвал введение отягчающего обстоятельства для преступлений против детей, если их совершают родители, педагоги, медицинские или социальные работники.
В конце октября группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Парламентарии предлагали распространить меру не только на привлечение к уголовной ответственности, но и на выносимый обвинительный приговор.