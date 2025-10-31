Госдума рассмотрит отмену сроков давности по делам о педофилии

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей.

Парламентарии предложили отменить сроки давности не только для привлечения к уголовной ответственности, но и для выносимого обвинительного приговора. Поправки вносятся в соответствующие статьи Уголовного кодекса (ст. 78, 83 УК РФ). Сейчас сроки давности в обоих случаях составляют от двух до пятнадцати лет — в зависимости от степени тяжести преступлений.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на обеспечение неотвратимости наказаний за особо тяжкие преступления. Однако в тексте документа это не предусмотрено, на что обратило внимание правительство в официальном отзыве. Кабмин объяснил, что внесенный законопроект в текущей редакции отменяет также сроки давности по преступлениям небольшой и средней тяжести — например, по ч.2 ст.133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Таким образом, правительство сочло реформируемую сферу в достаточной мере урегулированной.

Сейчас сроки давности не действуют по статьям УК РФ, связанным, в частности, с терроризмом, свержением и захватом власти, а также военными преступлениями.