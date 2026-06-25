Теннисистка Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Екатерина Александрова не пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге. В четвертьфинальном матче она проиграла японке Наоми Осаке.

Продолжительность встречи составила 1 час. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Екатерина Александрова занимает 19-е место, Наоми Осака — 15-е.

Следующей соперницей японки станет 52-я ракетка мира, китаянка Ван Синьюй. Матч пройдет 26 июня. Спортсменки встретятся на корте впервые в карьере.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнования стала американка Джессика Пегула.

Таисия Орлова