Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Президент России Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Задача входит в перечень поручений по итогам XVII съезда Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и заседания ее попечительского совета.

По словам президента, единая линейка учебных материалов по географии должна быть обеспечена для реализации образовательных программ основного общего (5--9 классы) и среднего общего образования (10--11 классы). Ответственными за выполнение задачи назначены правительство, а также Русское географическое общество, Российская академия наук (РАН). К выполнению поручения также привлечены заинтересованные вузы и научные организации.

Доклад о поручении правительство должно предоставить до 1 апреля 2026 года. Также президенту должны представить предложения о возможности объявить 2027 год «Годом географии» до 1 февраля следующего года.

В октябре в Минпросвещения заявили, что к 2028 году разработают единые школьные учебники по всем предметам. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что главная цель единой линейки школьных пособий — создание «единого образовательного пространства» для одинаковой подготовки школьников по всей России к ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас такие учебники есть только по истории.