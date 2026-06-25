Минкультуры Молдавии опубликовало черный список российских артистов

Министерство культуры Молдавии опубликовало список российских артистов, которых не рекомендовано приглашать в республику. Перечень появился на сайте ведомства.

«Данный документ носит рекомендательный характер и будет обновляться по мере поступления новых запросов от организаторов мероприятий в Министерство культуры», — сказано в пояснительной записке.

В список включили свыше двух десятков артистов. Среди них певец Леонид Агутин, певица Диана Арбенина, певец украинского происхождения Олег Винник, композитор Игорь Вдовин, певица Клавдия Высокова (более известна под псевдонимом Клава Кока), рэпер Алексей Долматов (GUF). Помимо этого, в перечень вошли: рэпер Андрей Косолапов (MACAN), певец Егор Крид, певица Ирина Круг, стендап-комик Виктория Складчикова, певец Дмитрий Маликов, рэпер Матвей Мельников (MOT), рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом), певица Люся Чеботина.

Минкультуры Молдавии также добавило в список рэпера Василия Вакуленко (Баста), певца Игоря Николаева, стендап-комика Нурлана Сабурова, певца Александра Серова, рэпера Акмаля Ходжаниязова (Akmal), диджея Андрея Ширмана (DJ Smash), певца Сергея Шнурова (вокалист группы «Ленинград»), певца Сергея Жукова (вокалист группы «Руки Вверх!») и гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна.

В апреле Минкульт Молдавии рекомендовал организаторам концертов с участием певцов Олега Винника и Дианы Арбениной, а также комика Нурлана Сабурова прекратить сотрудничество с артистами. Ведомство посчитало проведение мероприятий с участием этих артистов «неуместным». Там посоветовали расторгнуть контракты, чтобы избежать отмены концертов в случае «невозможности въезда» исполнителей на территорию страны.