Минкультуры Молдавии запретило выступления Арбениной, Винника и Сабурова

Минкульт Молдавии рекомендовал организаторам концертов с участием певцов Олега Винника и Дианы Арбениной, а также комика Нурлана Сабурова прекратить сотрудничество с артистами. Такое заявление ведомство опубликовало в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Как указывается в сообщении, Минкульт посчитал проведение мероприятий с участием этих артистов «неуместным». Там посоветовали расторгнуть контракты, чтобы избежать отмены концертов в случае «невозможности въезда» исполнителей на территорию страны.

«Мы еще раз подчеркиваем, что культурные учреждения и организаторы мероприятий несут ответственность за тщательную оценку общественного воздействия приглашенных ими гостей, включая любые возможные риски», — заявили в ведомстве.