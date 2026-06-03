Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Слепышев перешел в ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Антоном Слепышевым. Соглашение с 32-летним праворуким хоккеистом рассчитано на 1 год – до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Слепышев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Антон Слепышев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Антон Слепышев является воспитанником пензенского «Дизеля». Последние два сезона нападающий выступал за московское «Динамо». В сезоне 2025/26 он принял участие в 66 матчах, в которых набрал 27 (9+18) очков.

Всего за карьеру в КХЛ с учетом выступлений за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев», ЦСКА и московское «Динамо» он провел 662 матча и набрал 310 (144+166) очков.

В составе ЦСКА он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Также Слепышев является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

Ранее «Автомобилист» заключил контракт с экс-капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным.

Полина Бабинцева