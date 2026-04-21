Марсоход Curiosity обнаружил на планете «строительные блоки жизни»

Марсоход американского космического агентства NASA Curiosity обнаружил на планете смесь органических и химических веществ, в частности 20 органических соединений, похожих на «строительные блоки жизни». Об этом сообщило издание Space.com.

«Теперь мы готовы разобраться с источником этих органических веществ, будь то экзогенные (внешние процессы.—“Ъ”) или эндогенные (внутренние процессы.—“Ъ”)»,— рассказала профессор Университета Флориды (UFL) Эми Уильямс. Она отметила, что органические соединения, которые находились в почвах Марса около 3,5 млрд лет, могут указать на возможные следы жизни на планете.

Открытие сделали при анализе одной из проб глин, которую марсоход собрал в регионе Глен Торридон кратера Гейл. Curiosity — четвертый марсоход NASA — совершил там посадку в 2012 году. Он, в частности, обнаружил следы присутствия молекул бензола и пропана в осадочных марсианских породах. Также было установлено, что когда-то на дне кратера Гейл существовало пресное озеро. Для исследований на планете марсоход использует комплекс приборов Sample Analysis at Mars (SAM).