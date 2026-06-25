Полпред президента и губернатор Кузбасса оценили ход строительства

На строительной площадке всесезонного курорта «Алтын Шор» в Шерегеше началась заливка первых бетонных плит гостиничного комплекса, который станет частью современной туристической инфраструктуры поселка.

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В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк, глава Таштагольского муниципального округа Владимир Макута, директор АНО «Дирекция курорта „Шерегеш“» Алексей Стоянов, а также представители компаний-партнеров и команды проекта.

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Напомним, 5 мая была торжественно забита первая свая, что стало стартом активной фазы строительства проекта. На нынешней встрече показали ход строительных работ на площадке и рассказали о текущем статусе реализации проекта. Кроме того, были подведены итоги масштабной презентации «Алтын Шор», которая прошла в Новосибирске 18 июня и собрала около тысячи участников, подтвердив высокий интерес к курорту со стороны профессионального сообщества и инвесторов.

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«Алтын Шор» реализуется в секторе F курорта Шерегеш и предусматривает комплексное освоение территории площадью 54 га у подножия горы Зеленой. Проект включен в долгосрочную программу развития Шерегеша до 2035 года и рассматривается как один из крупнейших в туристической инфраструктуре Кузбасса.

Фото: Марк Дробышев

В составе курорта планируется строительство гостиничного комплекса почти на 5 тыс. номеров и более 3 тыс. апартаментов, собственной канатной дороги, более 4 км горнолыжных трасс, гастрохолла, этно-музея шорской культуры, прогулочных зон и ярмарочной площади. Отдельным блоком предусмотрены клиника площадью около 2 тыс. кв. м, реабилитационный центр, а также SPA- и фитнес-комплексы.

Фото: Марк Дробышев

Первую очередь курорта «Алтын Шор» планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. На этом этапе предполагается открыть объекты размещения примерно на 600 номеров и создать базовую инженерную и транспортную инфраструктуру, необходимую для дальнейшего развития территории.

Фото: Марк Дробышев

Развитие нового туристического кластера связано с ожидаемым ростом турпотока в Шерегеш. По оценкам региональных властей и участников рынка, сегодня курорт ежегодно посещают около 1,7 млн человек, а к 2030 году этот показатель может увеличиться до 3 млн туристов благодаря строительству международного аэропорта и транспортно-пересадочного узла, который обеспечит прямое сообщение с сектором F. Все это формирует высокий потенциал для дальнейшего развития курорта и создает дополнительный спрос на современные средства размещения.

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