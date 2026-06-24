Росстат: в Тамбовской области дизель подорожал за неделю почти на 8%

Согласно еженедельной сводке, опубликованной Росстатом за неделю с 16 по 22 июня, наиболее заметный рост цены среди шести регионов Черноземья произошел на дизельное топливо в Тамбовской области. Оно подорожало на 7,9%, достигнув 82,97 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежской области дизель вырос в стоимости на 4,9%, достигнув 82,11 руб., в Курской — на 3,8%, до 78,54 руб., в Липецкой — на 4,0%, до 80,51 руб., в Орловской — на 1,3%, до 75,81 руб. В Белгородской области рост оказался минимальным — 0,5%, до 76,43 руб. за литр.

Наиболее заметный среди шести регионов Черноземья рост цен за неделю на бензин марки АИ-95 был в Воронежской области, где средняя стоимость литра увеличилась на 4,9% — до 78,89 руб. В Курской области повышение составило 3,3%, до 74,51 руб. за литр. В Тамбовской области АИ-95 подорожал на 1,8%, достигнув 74,06 руб. В Липецкой области рост составил 0,1%, до 71,60 руб., в Орловской — 1,3%, до 69,73 руб. В Белгородской области повышение составило 1,3%, до 70,66 руб. за литр.

Такая же динамика наблюдается за 16-22 июня и по бюджетному АИ-92. Лидером по темпам роста в Черноземье вновь стала Воронежская область, где удорожание составило 4,4% — до 71,32 руб. за литр. В Курской области показатель вырос на 4,0%, достигнув 67,62 руб. В Тамбовской области АИ-92 прибавил 3,6%, до 69,37 руб. В Липецкой области рост составил 3,4%, до 67,46 руб. В Орловской области АИ-92 подорожал на 1,5%, до 64,25 руб. В Белгородской области — на 1,3%, до 65,25 руб. за литр.

Высокооктановый бензин марок АИ-98 и выше сильнее всего в Черноземье подорожал также в Воронежской области. За неделю его средняя стоимость выросла на 1,3% — до 97,86 руб. за литр. В Курской области рост составил 1,5% — до 93,81 руб., в Орловской — 0,9%, до 95,73 руб., в Белгородской — 1,2%, до 94,30 руб., в Тамбовской — 0,3%, до 94,22 руб. В Липецкой области АИ-98 подорожал на 0,3%, до 95,56 руб. за литр.

На настоящий момент все регионы заявили об ограничениях на отпуск топлива, последняя была Орловская область.

О том, как в макрорегионе пытаются сдержать ажиотаж на топливном рынке, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».

Анна Швечикова