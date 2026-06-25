94-я ракетка мира Корнеева впервые в карьере сыграет в основной сетке Wimbledon

94-я ракетка мира Алина Корнеева обыграла американку Фиону Кроули, занимающую 232-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в финальной стадии квалификации Wimbledon. Россиянка впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира.

Спортсменки провели на корте 59 минут. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу российской теннисистки. По ходу квалификационного этапа Алина Корнеева также победила соотечественницу Александру Шубладзе и испанку Андреа Ласаро Гарсию.

Алине Корнеевой 19 лет. В 2023 году она стала победительницей юниорских Australian Open и Roland Garros. В мае теннисистка дошла до второго круга взрослого Roland Garros.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора составит 64,2 млн фунтов стерлингов. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала полька Ига Швентек.

Таисия Орлова