Конкурсный управляющий бердской компании оспаривает сделку на 1,3 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ЗАО «Росмедпром» Юлия Киселева направила иск в арбитражный суд Новосибирской области о признании недействительным договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Мега-Мед» (Ереван, Республика Армения).

Согласно материалам дела, «Росмедпром» продал структуру другой ереванской компании — ООО «Автодав». Сделка состоялась в марте 2025 года, ее цена составила 1,3 млрд руб., следует из данных Федресурса.

Юлия Киселева также требует применить последствия недействительности сделки и вернуть «Росмедпрому» полный контроль над ООО «Мега-Мед».

Решением суда от октября 2025 года в отношении «Росмедпрома» введена процедура банкротства по инициативе самого должника. Основанием для этого послужила просроченная кредиторская задолженность в размере 2,8 млрд руб. Компания зарегистрирована в Бердске Новосибирской области в ноябре 2007 года в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Лолита Белова