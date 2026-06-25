Концессии слегка подешевели

Правительство Новосибирской области внесло изменения в проекты концессионных соглашений по строительству двух комплексов переработки отходов (КПО), представив новую редакцию законодательному собранию. Суммарная стоимость проектов снизилась примерно на 1 млрд руб. за счет уменьшения кредитных средств. Но критики концессии из числа депутатов регионального парламента считают, что ее принципиальные недостатки сохранены: концессионерами являются полностью подконтрольные правительству юрлица, что может привести контролирующие органы к выводу о притворных сделках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров назвал депутатам заксобрания новые ценовые ориентиры «мусорных» концессий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров назвал депутатам заксобрания новые ценовые ориентиры «мусорных» концессий

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирское правительство внесло в законодательное собрание региона новую редакцию концессионных соглашений по созданию и эксплуатации КПО «Правобережный» и «Левобережный». На сессии 25 июня корректировку расчетов депутатам представил министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.

КПО «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула на участке площадью 79,5 га. КПО «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное на 69,8 га. Концессионные соглашения планируется заключить с ООО «КПО “Правобережный”» и ООО «КПО “Левобережный”», полностью подконтрольными властям региона.

«По сравнению с предыдущей редакцией концессионного соглашения инициаторы ушли от жесткой привязки к финансированию за счет льготного кредита только ППК “Российский экологический оператор” (РЭО). Предложили более широкий коридор для привлечения заемного финансирования — вместо не менее 95% стало не менее 80%. В результате в проекте произведен перерасчет финансовой составляющей»,— пояснил смысл новой редакции господин Назаров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте этого года правительство предложило проекты двух концессионных соглашений с общим объемом финансирования 28,39 млрд руб. Из этой суммы 20,83 млрд руб. приходилось на инвестиции ППК РЭО, 3,45 млрд руб. составляли средства концессионеров.

В новой редакции сумма финансирования снизилась до 27,46 млрд руб. В этом объеме 19,14 млрд руб. указаны в качестве «заемных средств финансирующей организации», 4,84 млрд руб. — как средства концессионеров. «На сегодня инициаторами заключения концессионного соглашения рассматривается возможность кредитования под льготную ставку с ВЭБ РФ»,— добавил министр, заметив, что окончательный объем средств будет определен после получения результатов госэкспертизы.

«Я уверен, что этот проект будет дешевле, чем с ППК РЭО»,— поддержал изменения спикер заксобрания Андрей Шимкив («Единая Россия»).

Но изменение финансовых параметров не удовлетворило противников концессионных соглашений из числа депутатов, указавших на отсутствие в этих проектах частного капитала. По словам Якова Новоселова (КПРФ), вся финансовая нагрузка в этих проектах ложится на региональный бюджет. Его коллега по партийной фракции Андрей Любавский предположил, что минЖКХ придется защищать концессии в ФАС и прокуратуре от обвинений в заключении притворных сделок.

Тем не менее заксобрание приняло постановление, в котором заключение концессионных соглашений на предложенных финансовых условиях признается целесообразным. За него проголосовало 45 депутатов при семи против и 11 воздержавшихся. Еще пять человек не голосовали. «Спорные вопросы, поверьте, мы их все отработали… В том числе и с прокуратурой»,— заверил господин Шимкив.

Напомним, 20 марта 2026 года министерство экономического развития Новосибирской области объявило конкурс на проектирование и строительство «Правобережного» и «Левобережного» КПО. Срок подачи заявок истек 4 мая. Согласно объявлению о торгах, конкурс находится на этапе «определения победителя». При этом сведения о количестве или наличии поданных заявок в открытом доступе отсутствуют.

Валерий Лавский, Лолита Белова