В храме Христа Спасителя завершилось прощание с артистом Михаилом Ножкиным

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным завершилась в Нижнем храме собора Христа Спасителя, сообщает ТАСС. Артист умер 22 июня в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

Панихида длилась два часа. Проститься с актером пришли родные, близкие, коллеги. Среди них — лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал господина Ножкина «человеком долга и искренним патриотом». Народный артист РСФСР Александр Михайлов предложил установить Михаилу Ножкину памятник на улице Черняховского в Москве. Венки на церемонию прощания прислали президент Владимир Путин, Союз кинематографистов, коллектив Государственного Кремлевского дворца, киноконцерн «Мосфильм» и другие.

Михаил Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». Также играл в фильмах «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра» и «Освобождение». Артист также написал тексты песен «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол», гимн «Бессмертного полка», а также «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия». В 1980 году Михаил Ножкин получил звание народного артиста РСФСР. В 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.