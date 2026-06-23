Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

В возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Ножкин. Об этом сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ножкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Михаил Ножкин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Михаил Иванович Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и символично, что день его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Его роли воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине»,— указано в сообщении гильдии.

Михаил Ножкин дебютировал в 1967 году в фильме «На два часа раньше». Также играл в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение».

Господин Ножкин был автором текстов песен к картинам «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол». Он написал гимн «Бессмертного полка», а также «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

В 1974 году актера удостоили звания заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста РСФСР. В 2011 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.