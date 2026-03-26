«Это предательство»

Война с Ираном остается непопулярной среди американцев. Согласно последнему опросу CBS News и YouGov, 60% граждан США не одобряют военные действия против Ирана, 57% считают, что конфликт развивается плохо, а 66% называют действия Вашингтона «войной по выбору», а не вынужденной мерой. Среди сторонников Республиканской партии поддержка военной операции выше, чем среди демократов, но и целый ряд влиятельных представителей республиканцев, а также пропрезидентского МAGA за последние недели публично осудили эту войну. “Ъ” собрал высказывания некоторых из них.

Фото: Ken Cedeno / Reuters. Президент США Дональд Трамп

Одной из первых агрессию США и Израиля в отношении Ирана осудила бывший член Палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин, еще недавно считавшаяся одной из самых преданных союзниц президента Дональда Трампа в Конгрессе. Конфликт между ними произошел еще в конце 2025 года: Марджори Тейлор Грин требовала полной публикации файлов Джеффри Эпштейна, тогда как президент выступал против, опасаясь, как она позже рассказывала, что «пострадают его друзья». В ноябре Дональд Трамп публично назвал ее «предательницей», а в январе 2026 года конгрессвумен покинула Конгресс.

Фото: Mark Schiefelbein / AP. Марджори Тейлор Грин

Когда в конце февраля США начали операцию против Ирана, бывший политик оказалась в числе первых критиков действий Белого дома. «Тысячи и тысячи американцев моего поколения были убиты и ранены в бесконечных, бессмысленных иностранных войнах, и мы сказали: хватит,— написала Марджори Тейлор Грин в соцсети X.— Но теперь мы освобождаем иранский народ? Серьезно?»

Военная кампания, убеждена экс-конгрессвумен, противоречит обещаниям, с которыми президент шел на выборы.

В интервью CNN 12 марта у нее спросили о Нобелевской премии мира, которую она предлагала присудить Дональду Трампу. «Когда он хотел быть президентом мира, постоянно говорил, что больше не будет иностранных войн, конечно, я считала, что он заслуживает Нобелевской премии,— ответила Марджори Тейлор Грин.— Но считаю ли я, что он заслуживает ее сейчас? Нет, абсолютно нет».

Войну против Ирана раскритиковал и Стив Бэннон, ключевой советник Дональда Трампа в его предвыборной кампании 2016 года, после победы занявший пост главного стратега Белого дома. В 2022 году он был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за отказ давать показания комитету Конгресса, расследовавшему штурм Капитолия 6 января 2021 года (в этом деле фигурировал и сам Дональд Трамп). Стив Бэннон отказался сотрудничать со следствием, ссылаясь на исполнительную привилегию. С 2019 года он ведет подкаст War Room на платформах Real America’s Voice и Rumble.

Фото: Carlo Allegri / Reuters. Стив Бэннон

На мероприятии America First Policy Institute в Вашингтоне 18 марта бывший стратег напомнил, что «нежелание ввязываться в бесконечные войны» — один из основополагающих принципов движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем США снова великими»). При этом он раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот даже не постарался толком объяснить американцам, почему США начали эту войну.

В схожем духе высказался Такер Карлсон, известный журналист, бывший ведущий политического ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном» на Fox News. В 2023 году он покинул канал, запустив подкаст The Tucker Carlson Show на собственной платформе Tucker Carlson Network. Долгое время Такер Карлсон считался одним из наиболее влиятельных сторонников Дональда Трампа в медиасреде.

Фото: пресс-служба президента РФ. Такер Карлсон

С первых дней войны с Ираном журналист выступает с резкой критикой действий американской администрации. В интервью Piers Morgan Uncensored 13 марта он назвал войну отказом Дональда Трампа от своих предвыборных обещаний: «Нарушить веру этих людей, избирателей, которые привели Трампа к власти, поскольку он обещал перемены в американской политике,— это большое дело. Это предательство».

Особое возмущение Такера Карлсона вызвал удар по школе для девочек в иранском городе Минабе, где 28 февраля погибли более 160 человек, в основном дети.

Политический обозреватель посвятил этому отдельный выпуск своего подкаста, напомнив, что американские СМИ, включая газету The New York Times, пришли к выводу: удар по школе был нанесен при помощи американской крылатой ракеты Tomahawk. «Если ты просыпаешься утром и живешь в такой стране, которая считает приемлемым убивать не просто военных офицеров, а их дочерей,— такая страна не стоит того, чтобы за нее сражаться»,— сказал Такер Карлсон, призвав власти США признать ошибку.

Против войны выступил и Джо Роган, комментатор смешанных единоборств (UFC), стендап-комик и ведущий популярного подкаста The Joe Rogan Experience. Его программа входит в число самых прослушиваемых в мире: несколько лет подряд она занимает первое место на Spotify. Во время президентских выборов в США в 2024 году подкастер поддерживал Дональда Трампа. В октябре он пригласил тогдашнего кандидата в президенты на трехчасовое интервью, которое набрало более 45 млн просмотров, а 4 ноября, за день до выборов, объявил о своей поддержке в соцсети X: «Для протокола — да, это поддержка Трампа».

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters. Джо Роган

В выпуске от 10 марта 2026 года ведущий выступил с резкой критикой военной операции США против Ирана. «Если посмотреть на эту войну извне, так, как на нее смотрит мир, то вы увидите неоправданную агрессию со стороны США. Война с Ираном выглядит по-настоящему уродливой,— заявил Джо Роган.— Именно так начинают Третью мировую войну».

Критика военных действий США в Иране объединила и двух других подкастеров, которые также ранее были активными сторонниками американского президента. Дэйв Смит — комик и ведущий подкаста Part of the Problem, регулярно выступающий на шоу Джо Рогана. Во время президентских выборов в США в 2024 году он поддерживал кандидатуру Дональда Трампа, объясняя это обещанием республиканца помиловать основателя Silk Road Росса Ульбрихта и не ввязываться в новые войны.

Фото: Gage Skidmore / flickr. Дэйв Смит

В июне 2025 года, после того как Израиль нанес удары по Ирану, а Дональд Трамп заявил, что США могут ответить в случае нападения, Дэйв Смит резко изменил риторику. В интервью Breaking Points он объявил, что отказывается от поддержки президента: «Я поддерживал его в прошлом году. Я извиняюсь за это. Это был ошибочный расчет. Его следует подвергнуть импичменту и отстранить от должности». В марте 2026 года, после начала полномасштабной войны с Ираном, комик выступил с еще более резкими обвинениями.

В интервью Piers Morgan Uncensored он заявил, что США, «возможно, худшая террористическая организация в мире».

«Если посмотреть на последние 25 лет — сколько невинных гражданских мы убили? Они втягивают нас в седьмую неоконсервативную войну,— возмутился подкастер.— Если вы любите эту страну, если вы настоящий патриот, вы должны ненавидеть это правительство».

Кэндис Оуэнс — консервативный подкастер, ведущая программы Candace на собственной платформе Candace Owens Media и на YouTube. В 2024 году она брала интервью у Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также выступала на его предвыборных митингах в качестве приглашенного спикера. В конце 2025 года, после того как президент заблокировал публикацию файлов Джеффри Эпштейна, подкастер начала публично расходиться с ним во мнениях. С началом военной кампании против Ирана в феврале 2026 года она окончательно перешла в оппозицию.

Фото: Rebecca Cook / Reuters. Кэндис Оуэнс

В выпуске своего шоу 9 марта 2026 года Кэндис Оуэнс сказала: «Дональд Трамп, очевидно, предал американцев. Вам нужно это принять. Мне пришлось это принять». Она перечислила не выполненные президентом обещания: низкие цены на бензин, никаких «бесконечных войн», никакого участия в конфликтах на Ближнем Востоке. «Мы получаем прямо противоположное»,— констатировала она.

Особняком в этом ряду стоит Стюарт Роудс — человек, которого Дональд Трамп помиловал после осуждения за участие в штурме Капитолия, но который в итоге отвернулся от президента. Стюарт Роудс — основатель Oath Keepers, объединения бывших и действующих военных, полицейских и спасателей. Когда в конце февраля США начали военную операцию против Ирана, Стюарт Роудс объявил о разрыве с движением MAGA. В одном из интервью он заявил: «Я не могу закрывать глаза на очевидную роль сионизма в нашем правительстве, израильских спецслужб, “Моссада” и других. Поэтому я больше не называю себя MAGA. Я патриот Америки — и только Америки».

Фото: Nathan Howard / Reuters. Стюарт Роудс

Рядовые избиратели, причисляющие себя к движению MAGA, впрочем, по-прежнему доверяют Дональду Трампу и считают, что он принимает правильные решения в ситуации с Ираном (об этом заявили 75% опрошенных, ассоциирующих себя с MAGA).

Однако общий рейтинг одобрения президента США на фоне начатой им военной кампании против Ирана опустился до рекордно низкого уровня — его деятельность одобряют только 36% американцев. Причиной падения популярности Дональда Трампа стал прежде всего резкий рост цен на бензин, вызванный мировым энергетическим кризисом, к которому привела война на Ближнем Востоке. Переплачивать за топливо не хотят ни сторонники президента, ни его критики.

Анна Пестерева