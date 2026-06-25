Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Групповой этап. Третий тур

Группа A. Чехия—Мексика 0:3. ЮАР—Южная Корея 1:0.

Итоговая таблица группы A

Команда И В Н П М О
3 0 0 6:0 9
1 1 1 2:3 4
1 0 2 2:3 3
0 1 2 2:6 1

Группа B. Швейцария—Канада 2:1. Босния и Герцеговина—Катар 3:1.

Итоговая таблица группы B

Команда И В Н П М О
2 1 0 7:3 7
1 1 1 8:3 4
1 1 1 5:6 4
0 1 2 2:10 1

Группа C. Шотландия—Бразилия 0:3. Марокко—Гаити 4:2.

Итоговая таблица группы C

Команда И В Н П М О
2 1 0 7:1 7
2 1 0 6:3 7
1 0 2 1:4 3
0 0 3 2:8 0

Выделенные команды вышли в 1/16 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №112 от 26.06.2026, стр. 8
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд