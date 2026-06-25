Групповой этап. Третий тур
Группа A. Чехия—Мексика 0:3. ЮАР—Южная Корея 1:0.
Итоговая таблица группы A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|3
|0
|0
|6:0
|9
|1
|1
|1
|2:3
|4
|1
|0
|2
|2:3
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Группа B. Швейцария—Канада 2:1. Босния и Герцеговина—Катар 3:1.
Итоговая таблица группы B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|2
|1
|0
|7:3
|7
|1
|1
|1
|8:3
|4
|1
|1
|1
|5:6
|4
|0
|1
|2
|2:10
|1
Группа C. Шотландия—Бразилия 0:3. Марокко—Гаити 4:2.
Итоговая таблица группы C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
|1
|0
|6:3
|7
|1
|0
|2
|1:4
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Выделенные команды вышли в 1/16 финала.