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Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Сардинская резиденция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, вилла Чертоза, продана за €350 млн катарской королевской семье, сообщает La Repubblica. Сделка стала одной из крупнейших в мире на рынке частной недвижимости. Покупателем стал бывший премьер-министр, экс-глава МИД Катара Хамад бин Джасим бин Джабр Аль Тани.

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Вилла Чертоза

Вилла Чертоза

Фото: Antonio Satta / AP

Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле Чертоза, 17 апреля 2008 года

Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле Чертоза, 17 апреля 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Вилла Чертоза

Фото: Antonio Satta / AP

Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле Чертоза, 17 апреля 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сделка по вилле Чертоза была заключена примерно через год после того, как наследники скончавшегося в 2023 году Сильвио Берлускони выставили ее на продажу.

Расположенная на побережье залива Маринелла вилла Чертоза служила неофициальной летней резиденцией Берлускони во время его пребывания у власти. На ней проходили вечеринки «бунга-бунга» с участием проституток, в том числе несовершеннолетних. Эти вечеринки стали одной из причин судебного процесса против политика.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Похороны Сильвио Берлускони

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Гроб с телом Сильвио Берлускони внесли в Миланский собор в сопровождении почетного караула

Гроб с телом Сильвио Берлускони внесли в Миланский собор в сопровождении почетного караула

Фото: Reuters / Claudia Greco

Перед панихидой гроб провезли через весь город — от виллы итальянского экс-премьера в Аркоре до кафедрального собора

Перед панихидой гроб провезли через весь город — от виллы итальянского экс-премьера в Аркоре до кафедрального собора

Фото: Reuters / Yara Nardi

Провожающие аплодировали и махали руками по пути следования траурного кортежа

Провожающие аплодировали и махали руками по пути следования траурного кортежа

Фото: Reuters / Yara Nardi

Гроб с телом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони

Гроб с телом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони

Фото: Reuters / Claudia Greco

14 июня в Италии был объявлен национальный траур

14 июня в Италии был объявлен национальный траур

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фанаты футбольного клуба «Милан», президентом которого Сильвио Берлускони был с 1986 по 2017 год

Фанаты футбольного клуба «Милан», президентом которого Сильвио Берлускони был с 1986 по 2017 год

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

На площади перед собором были установлены экраны, транслировавшие траурную церемонию

На площади перед собором были установлены экраны, транслировавшие траурную церемонию

Фото: Claudio Furlan / LaPresse / AP

Дети Сильвио Берлускони — Пьер и Барбара

Дети Сильвио Берлускони — Пьер и Барбара

Фото: Reuters / Yara Nardi

Семья Берлускони шла позади почетного караула. На похоронах также присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан

Семья Берлускони шла позади почетного караула. На похоронах также присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан

Фото: Reuters / Claudia Greco

Итальянцы наблюдают за похоронами

Итальянцы наблюдают за похоронами

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российскую сторону на похороны не приглашали

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российскую сторону на похороны не приглашали

Фото: Reuters

Церемонию прощания провел архиепископ Милана Марио Дельпини

Церемонию прощания провел архиепископ Милана Марио Дельпини

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Дочери Сильвио Берлускони — Элеонора (слева) и Барбара

Дочери Сильвио Берлускони — Элеонора (слева) и Барбара

Фото: Reuters / Yara Nardi

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни

Фото: Reuters / Yara Nardi

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Гроб с телом Сильвио Берлускони внесли в Миланский собор в сопровождении почетного караула

Фото: Reuters / Claudia Greco

Перед панихидой гроб провезли через весь город — от виллы итальянского экс-премьера в Аркоре до кафедрального собора

Фото: Reuters / Yara Nardi

Провожающие аплодировали и махали руками по пути следования траурного кортежа

Фото: Reuters / Yara Nardi

Гроб с телом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони

Фото: Reuters / Claudia Greco

14 июня в Италии был объявлен национальный траур

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фанаты футбольного клуба «Милан», президентом которого Сильвио Берлускони был с 1986 по 2017 год

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

На площади перед собором были установлены экраны, транслировавшие траурную церемонию

Фото: Claudio Furlan / LaPresse / AP

Дети Сильвио Берлускони — Пьер и Барбара

Фото: Reuters / Yara Nardi

Семья Берлускони шла позади почетного караула. На похоронах также присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан

Фото: Reuters / Claudia Greco

Итальянцы наблюдают за похоронами

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российскую сторону на похороны не приглашали

Фото: Reuters

Церемонию прощания провел архиепископ Милана Марио Дельпини

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Дочери Сильвио Берлускони — Элеонора (слева) и Барбара

Фото: Reuters / Yara Nardi

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни

Фото: Reuters / Yara Nardi

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Крупные сделки с элитной недвижимостью регулярно привлекают внимание. Например, в Швейцарии была продана вилла Fleur d'Eau, где в 1985 году встречались Михаил Горбачёв и Рональд Рейган, за 12,363 млн швейцарских франков, хотя изначально её оценивали в 23 млн. Также в Сочи на продажу выставили виллу за 3 млрд рублей площадью 2 тыс. кв. м с пятью спальнями, санузлами, гаражом, террасой, баней и двумя бассейнами. Кроме того, в Волгограде отель «Замок» семьи Франгулян продаётся за 235 млн рублей.

За последний год на рынке недвижимости также происходили другие значимые события. Например, Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке. Эта двухэтажная резиденция в клубном поселке «Конус», приобретенная им семь лет назад, включает гостевой дом, баню и беседку. По оценкам экспертов, её стоимость может достигать 600–700 млн руб. Такие сделки демонстрируют активность рынка элитной недвижимости и интерес к объектам с историей или знаменитыми владельцами.

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