Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Сардинская резиденция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, вилла Чертоза, продана за €350 млн катарской королевской семье, сообщает La Repubblica. Сделка стала одной из крупнейших в мире на рынке частной недвижимости. Покупателем стал бывший премьер-министр, экс-глава МИД Катара Хамад бин Джасим бин Джабр Аль Тани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вилла Чертоза Фото: Antonio Satta / AP Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле Чертоза, 17 апреля 2008 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Следующая фотография 1 / 2 Вилла Чертоза Фото: Antonio Satta / AP Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на вилле Чертоза, 17 апреля 2008 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Сделка по вилле Чертоза была заключена примерно через год после того, как наследники скончавшегося в 2023 году Сильвио Берлускони выставили ее на продажу.

Расположенная на побережье залива Маринелла вилла Чертоза служила неофициальной летней резиденцией Берлускони во время его пребывания у власти. На ней проходили вечеринки «бунга-бунга» с участием проституток, в том числе несовершеннолетних. Эти вечеринки стали одной из причин судебного процесса против политика.

Екатерина Наумова