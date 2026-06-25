Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара
Сардинская резиденция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, вилла Чертоза, продана за €350 млн катарской королевской семье, сообщает La Repubblica. Сделка стала одной из крупнейших в мире на рынке частной недвижимости. Покупателем стал бывший премьер-министр, экс-глава МИД Катара Хамад бин Джасим бин Джабр Аль Тани.
Сделка по вилле Чертоза была заключена примерно через год после того, как наследники скончавшегося в 2023 году Сильвио Берлускони выставили ее на продажу.
Расположенная на побережье залива Маринелла вилла Чертоза служила неофициальной летней резиденцией Берлускони во время его пребывания у власти. На ней проходили вечеринки «бунга-бунга» с участием проституток, в том числе несовершеннолетних. Эти вечеринки стали одной из причин судебного процесса против политика.
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Похороны Сильвио Берлускони
Крупные сделки с элитной недвижимостью регулярно привлекают внимание. Например, в Швейцарии была продана вилла Fleur d'Eau, где в 1985 году встречались Михаил Горбачёв и Рональд Рейган, за 12,363 млн швейцарских франков, хотя изначально её оценивали в 23 млн. Также в Сочи на продажу выставили виллу за 3 млрд рублей площадью 2 тыс. кв. м с пятью спальнями, санузлами, гаражом, террасой, баней и двумя бассейнами. Кроме того, в Волгограде отель «Замок» семьи Франгулян продаётся за 235 млн рублей.
За последний год на рынке недвижимости также происходили другие значимые события. Например, Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке. Эта двухэтажная резиденция в клубном поселке «Конус», приобретенная им семь лет назад, включает гостевой дом, баню и беседку. По оценкам экспертов, её стоимость может достигать 600–700 млн руб. Такие сделки демонстрируют активность рынка элитной недвижимости и интерес к объектам с историей или знаменитыми владельцами.