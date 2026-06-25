Посещаемость спортмагазинов в Москве с началом ЧМ сократилась на 11% год к году

Количество посетителей спортивных магазинов в Москве за период с 8 по 21 июня 2026 года сократилось на 11% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Средний чек опустился на 4%. На эти даты пришлись начавшиеся 11 июня 2026 года матчи чемпионата мира по футболу.

Снижение интереса потребителей к спортивной рознице усилилось относительно начала года. В период с начала января по середину июня, согласно Focus Technologies, количество покупателей магазинов снизилось на 4% год к году. Средний чек потерял 3%. Спрос в категории в целом остается слабым, констатируют аналитики.

Динамика оказалась хуже ожиданий ритейлеров. В Inventive retail group говорят, что в целом чемпионат мира по футболу традиционно усиливает интерес к спортивной одежде. Ренессанс, по мнению представителя компании, сейчас переживает, в частности, футбольная обувь. В качестве примера там приводят бутсы Puma Future и всю линейку Puma King. Хорошую динамику в контексте футбольной тематики последние несколько лет показывают джерси, которые выпускаются в том числе в коллаборации с киберспортивными и медиафутбольными командами, говорят в Inventive retail group.

О том, как чемпионат мира по футболу повлиял на различные российские бизнесы, читайте в материале «Ъ» «Фанаты — вне игры».

Виктория Колганова