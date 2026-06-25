Матчи чемпионата мира по футболу за первые 10 дней посмотрели 28,4 млн человек

С 11 по 21 июня 2026 года накопленный охват прямых трансляций и повторов матчей чемпионата мира по футболу на «Матч ТВ» составил 28,4 млн человек, следует из данных Mediascope TV Index (вся Россия; 4+). Показатель учитывает аудиторию, смотревшую хотя бы один выпуск программы минимум одну минуту.

Пока наибольшую аудиторию на ЧМ-2026 собрал матч сборной Португалии против Конго. Трансляцию посмотрели почти 3 млн человек. Игра Нидерландов против Швеции собрала 2,4 млн человек. Англии против Хорватии — 2,1 млн. Аудитория матча Испания—Саудовская Аравия составила 2 млн зрителей, почти как и у трансляции Германия—Кот-д’Ивуар.

Средняя аудитория «Матч ТВ», получившего права на трансляцию матчей чемпионата мира, 11–21 июня 2026 года достигла 631,7 тыс. человек против 145 тыс. в те же даты годом ранее. Охват телеканала за период вырос с 6,6 млн человек до 10,8 млн человек.

О том, как чемпионат мира по футболу повлиял на различные российские бизнесы, читайте в материале «Ъ» «Фанаты — вне игры».

Юлия Юрасова