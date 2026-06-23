На ремонт дорог в четырех районах Курской области выделили 2 млрд рублей

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» начало искать подрядчиков для ремонта дорог в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах. Совокупная максимальная стоимость четырех контрактов составляет 2,1 млрд руб. Самый крупный контракт с начальной ценой 811,4 млн руб. относится к Курскому району. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

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В Курском районе хотят отремонтировать в общей сложности 32 км дорог. Обновят следующие участки:

«Крым» — Березка (км 0+000 — км 4+601), стоимость лота — 109,1 млн руб.;

Курск — Шумаково — Полевая через Лебяжье (км 16+000 — км 24+338), стоимость лота — 190,8 млн руб.;

«Курск — Борисоглебск» — Полевая (км 9+600 — км 15+180), стоимость лота — 173,5 млн руб.;

«Курск — Борисоглебск» — Халино (км 0+000 — км 4+396), стоимость лота — 108,4 млн руб.;

«Курск — Касторное» — Ноздрачево — Виногробль (км 4+600 – км 12+310), стоимость лота — 199,1 млн руб.;

«Крым» — 2-ое Шемякино (км 0+000 – км 1+300), стоимость лота — 30,5 млн руб.

Выполнить работы подрядчику требуется в период с 1 января по 31 октября 2027 года. Ремонт дорог оплатят из областной казны. Предусмотрен 30-процентный аванс. Итоги аукциона подведут 14 июля.

В Советском районе за 301,2 млн руб. предполагается отремонтировать следующие участки автодорог:

«Курск — Касторное» — Переволочное — Васютина (0+000 – км 4+761);

«Курск — Борисоглебск» — Белгородка (км 0+000 — км 0+793);

Курск — Касторное (км 95+404 — км 99+706);

Курск — Касторное (км 123+200 — км 125+065).

Сроки выполнения работ аналогичные — до 31 октября следующего года. Итоги торгов подведут 15 июля.

За 464,3 млн руб. в следующем году хотят отремонтировать автодороги в Щигровском районе. В список включены участки:

Сидоровка — Демякино, км (0+000 — км 2+118);

«Курск — Касторное» — Струковка (км 3+504 — км 6+800);

Щигры — Никольский — Рождественское (км 14+000 — км 20+500);

Охочевка — Защитное — «Курск — Борисоглебск» (км 10+100 — км 15+000);

«Курск — Касторное — Струковка» — Сидоровка (км 0+000 — км 1+000) и (км 3+600 — км 4+050).

Дата подведения итогов определения поставщика подрядчика — 10 июля.

В Касторенском районе максимальная цена контракта на ремонт дорог составляет 485,2 млн руб. Обновления требуют следующие участки магистралей:

«Курск — Касторное» — Успено — Раевка (км 0+000 — км 1+000);

«Курск — Касторное» — Верхняя Грайворонка (км 0+000 — км 6+000);

«Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области — Александровка (км 8+400 — км 13+400);

«Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области — Погожево — Суковкино (км 0+000 — км 4+000);

Касторное — Верхотопье (км 0+000 — км 0+830);

Касторное — п. Ленинский (км 0+000 — км 2+000).

Подрядчика планируют определить 15 июля.

«Ъ-Черноземье» также сообщал 10 июня, что «Курскавтодор» объявил конкурс на поиск подрядчика для ремонта автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в Льговском районе Курской области. Общая протяженность участка — 8,78 км. Начальная цена контракта составляет 307,6 млн руб.

Денис Данилов