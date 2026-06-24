В двух районах Курской области починят дороги за 474 млн рублей

«Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта автомобильных дорог в Обоянском и Октябрьском районах Курской области. Общая протяженность участков составляет 26,9 км. Начальная цена контракта — свыше 473,5 млн руб. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предполагается отремонтировать следующие участки дорог:

«Обоянь — Суджа» — Павловка (км 0+000 — км 7+896), цена лота — 131,2 млн руб.;

Дьяконово — Старково — Соколовка (км 3+040 — км 10+740, км 13+240 — км 16+890, км 19+066 — км 23+066), цена лота — 291,2 млн руб.;

«Дьяконово — Старково — Соколовка» — Ванина (км 0+000 — км 3+662), цена лота — 51,2 млн руб.

Выполнить работы требуется в период с 1 января по 31 октября 2027 года. Оплата поступит из средств областного бюджета. Для подрядчика предусмотрен аванс в размере 30% от итоговой цены контракта.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 14 июля. Итоги аукциона подведут 16 июля.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ремонт дорог в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах Курской области выделили до 2,1 млрд руб. Самый крупный контракт с начальной ценой 811,4 млн руб. относится к Курскому району. Там хотят отремонтировать в общей сложности 32 км автодорог.

Денис Данилов