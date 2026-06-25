Песков переадресовал Минску вопросы о белорусских ретрансляторах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о работе ретрансляторов БПЛА на белорусско-украинской границе. Об этом он сказал на брифинге с журналистами.

«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответят»,— сказал господин Песков.

Вопрос журналистов был связан с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о расположенных в Белоруссии ретрансляторах, которые, по его словам, направляют дроны по целям на Украине. 19 июня он заверил, что ВСУ нанесут по ним удар, если Минск не уберет их в течение недели. 22 июня он заявил, что устройства уже демонтированы.