Песков переадресовал Минску вопросы о белорусских ретрансляторах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о работе ретрансляторов БПЛА на белорусско-украинской границе. Об этом он сказал на брифинге с журналистами.
«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск. И там вам ответят»,— сказал господин Песков.
Песков об удалении VK из App Store, ретрансляторах в Белоруссии и землетрясении в Венесуэле
Вопрос журналистов был связан с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о расположенных в Белоруссии ретрансляторах, которые, по его словам, направляют дроны по целям на Украине. 19 июня он заверил, что ВСУ нанесут по ним удар, если Минск не уберет их в течение недели. 22 июня он заявил, что устройства уже демонтированы.
Практика переадресации вопросов в Министерство обороны РФ со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова является распространённой. Ранее Песков переадресовывал военному ведомству вопросы относительно инцидента с беспилотниками в Польше, заявлений польского руководства о российском происхождении БПЛА, информацию о местоположении Сергея Суровикина и слухи о его аресте, а также данные о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Он также указывал на компетенцию Минобороны в вопросах, касающихся ситуации на военном аэродроме в Таганроге после удара ВСУ, размещения военнослужащих КНДР в зоне спецоперации и испытаний ракеты «Сармат» и других ракетоносителей.