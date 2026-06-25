Трафик в барах в дни чемпионата мира по футболу сократился на 2%

В период 11–21 июня 2026 года число чеков в заведениях общепита по всей России снизилось на 4% год к году. Спортбары потеряли 2% посетителей. В крупных городах страны негативный эффект выражен сильнее. В Москве все заведения общепита и спортбары столкнулись с падением количества трансакций на 6% год к году. В Санкт-Петербурге трафик всех заведений снизился на 2%, а спортивных баров — на 12%.

Исторически пивные рестораны и спортбары — это сосредоточение публики, которая увлекается просмотром футбольных матчей. Приток посетителей в период проведения футбольных чемпионатов рестораторы ощущали в 2022 году и особенно в 2018 году. Но в этом году тренд обратный.

Падение посещаемости обусловлено геополитическими факторами. Национальная сборная участия в мероприятии не принимает, а поддерживать игроков из стран Европы аудитория не всегда готова. Это накладывается на общий тревожный фон. Часть потенциальной аудитории спортивных баров сейчас предпочла уехать из Москвы хотя бы на дачи. Заместить их на гостей города рестораторам не удалось: туристов стало меньше.

О том, как чемпионат мира по футболу повлиял на различные российские бизнесы, читайте в материале «Ъ» «Фанаты — вне игры».

Дарья Андрианова