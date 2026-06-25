В Челябинске суд аннулировал договоры поставщика питания со 106 школами и детсадами

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными договоры между АО «Уральский комбинат питания» и 106 школами, детскими садами Челябинска. При этом суд отказал прокуратуре во взыскании 63,4 млн рублей с двух соответчиков по делу. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Соответчиками по делу выступали ООО «Детское питание — ДОП», ООО «ТрансХолод» и ООО «Комбинат питания». Прокуратура намеревалась взыскать с последних двух компаний в общей сложности более 64 млн руб (45,4 млн руб. — с «ТрансХолода» и более 18 млн руб. — с «Комбината питания»). Однако суд требования не поддержал.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, поводом для обращения прокуратуры в суд в феврале 2026 года стали материалы проверки. По данным ведомства, «Уральский комбинат питания» занимал доминирующее положение на рынке организации питания и фактически принуждал образовательные учреждения заключать контракты на своих условиях и по определенной цене.

Судебный спор стал продолжением серии антимонопольных разбирательств на рынке школьного питания Челябинска. В 2023–2024 годах челябинское УФАС дважды признавало наличие картельных сговоров в этой сфере.

Евгений Рыженьков