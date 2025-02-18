Подрядчиков накормили исками

Челябинский суд принял иск областной прокуратуры к четырем компаниям, 106 городским школам и детским садам. Истец требует признать ничтожными контракты на организацию школьного питания. С двух поставщиков прокуратура намерена взыскать 64 млн руб. Ранее челябинское УФАС выявило сговор компаний на торгах по поставке питания в школы Челябинска. Нарушения были обнаружены в 21 закупке с контрактами на 81 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 и 2024 годах УФАС возбудила два дела о картельных сговорах на рынке школьного питания Челябинска

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 2023 и 2024 годах УФАС возбудила два дела о картельных сговорах на рынке школьного питания Челябинска

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск региональной прокуратуры к четырем предприятиям — поставщикам питания и 106 образовательным организациям Челябинска, среди которых школы и детские сады. Надзорное ведомство требует признать недействительными контракты между ответчиками на организацию школьного питания. В настоящий момент требования о выплате ущерба предъявлены только двум компаниям — ООО «Транс холод» и ООО «Комбинат питания». Сумма претензий к первой компании составляет 45,4 млн руб., ко второй — более 18 млн руб. Помимо них, в список ответчиков вошли ООО «Детское общественное питание — ДОП» и АО «Уральский комбинат питания». Информацию об этом опубликовала пресс-служба арбитражного суда.

“Ъ-Южный Урал” отправил запросы к ООО «Транс холод» и ООО «Комбинат питания». На момент написания материала комментарии не поступили.

Региональная прокуратура подала иск 14 февраля этого года. В качестве третьих лиц в деле участвуют комитет по делам образования города и УФАС России по региону.

ООО «Транс холод» зарегистрировано в Челябинске в 2013 году. Компания осуществляет деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Бенефициар организации — Ольга Иванова, директор — Мария Бердникова. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году «Транс холод» получил выручку более 45,8 млн руб., чистую прибыль — 398 тыс. руб.

Вместе с заявлением истец требовал принять обеспечительные меры. Прокуратура просила арестовать имущество «Транс холода», Комбината питания и «Детского общественного питания — ДОП», запретить им расторгать трудовые договоры с сотрудниками, выплачивать дивиденды, заключать сделки по отчуждению и многое другое, что может ухудшить финансовое состояние компаний. Арбитражный суд в принятии обеспечительных мер отказал. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 15 апреля 2025 года.

ООО «Комбинат питания» зарегистрировано в Челябинске с 2016 года. Генеральный директор и бенефициар компании — Юрий Егоров. Компания занимается деятельностью предприятий общественного питания. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2023 год составила 163,6 млн руб., а чистая прибыль — более 8,9 млн руб.

В областной прокуратуре Челябинской области “Ъ-Южный Урал” рассказали, что дело касается поставок питания в школы и детские сады Челябинска. «Уральский комбинат питания заставлял образовательные организации заключать контракты только со своими субподрядчиками по определенной цене. Никто из школ не мог отказаться»,— отметили в надзорном ведомстве.

В 2023–2024 годах управление ФАС РФ по Челябинской области дважды возбуждало дела об антиконкурентных соглашениях на рынке школьного питания. В обоих случаях фигурировали АО «Уральский комбинат питания» и комитет по делам образования столицы региона.

Первое дело было возбуждено в декабре 2023 года. Челябинское УФАС тогда сообщало, что нарушения обнаружены на 18 торгах, проведенных в 2021 году, на поставку горячего питания детям из 106 школ и детских садов. Заказчиком выступал комитет по делам образования Челябинска. По данным ведомства, Уральский комбинат питания стал победителем каждой закупки и заключил с образовательными организациями трехлетние контракты на сумму более 2 млрд руб.

В марте прошлого года УФАС признало сговор между комитетом по делам образования города и комбинатом. Ведомство сочло, что конкурсная документация была «заточена» под участника закупки, а школы не могли отказаться от заключения контракта.

Второе дело по сговору на торгах школьного питания возбуждено в октябре 2024 года. Челябинское УФАС возбудило дело в отношении АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», Комбинат питания, «Кардинал», «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей. Антимонопольное ведомство обнаружило нарушения в 21 закупке с общей стоимостью контрактов более 81 млн руб.

По данным ведомства, перечисленные компании в 2022–2023 годах совместно участвовали в торгах на поставку питания в школы Челябинска, Озерска и Сосновского района. Компании заранее договаривались, кто из участников первым подаст заявку и станет победителем. Остальные должны были создавать видимость конкуренции.

На запрос “Ъ-Южный Урал” АО «Уральский комбинат питания» тогда ответило, что не признает вину в организации сговора на торгах. «Договоры по организации питания в школах Челябинска заключались в соответствии с нормами действующего законодательства»,— отметил представитель комбината.

Сейчас Уральский комбинат питания и комитет по делам образования Челябинска оспаривают в суде решение антимонопольной службы по первому делу об антимонопольном соглашении. Заявление первого истца прекратили рассматривать. Производство по нему возобновится после того, как будет принято решение по аналогичному иску челябинской администрации к УФАС.

Ольга Воробьева