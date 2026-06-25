Китай лидирует в мире по развитию солнечной энергетики
В 2025 году в Китае запустили солнечные электростанции совокупной мощностью 382 ГВт. По этому показателю КНР находится на первом месте в мире и обгоняет всех остальных участников топ-10 вместе взятых. Это данные германского Федерального союза солнечной энергетики (BSW Solar), их цитирует газета Handelsblatt.
На втором месте по мощности запущенных солнечных электростанций в 2025 году находится Индия (45,7 ГВт), далее идут США (43,2 ГВт) и Германия (17,6 ГВт). По словам главы SW Solar Карстена Кернига, в текущем году на установку солнечных батарей в Германии негативно влияет война в Иране и снижение субсидий для солнечной энергетики.
Китай регулярно бьет рекорды по развитию альтернативных источников энергии. В июне 2025 года американский исследовательский институт Asia Society Policy Institute также сообщал о рекордных объемах строительства новых солнечных и ветряных электростанций.
Китай является не только глобальным лидером по темпам строительства мощностей солнечной и ветряной энергетики, но и крупнейшим экспортером оборудования и проектных решений в этой сфере. Его активное развитие возобновляемой энергетики, включая масштабное производство электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей, позволило стране построить «крупнейшую и самую полную цепочку поставок в сфере новой энергетики». Эта экспансия способствовала снижению стоимости солнечных модулей и аккумуляторных систем, что, в свою очередь, ускоряет внедрение «зеленых» технологий в других странах, таких как Кения.
Китайский подход к энергетике отличается сбалансированностью: он активно развивает возобновляемые источники энергии, при этом сохраняя и наращивая мощности традиционной энергетики, например, угольной. Это позволяет стране обеспечивать свою энергобезопасность и, по некоторым прогнозам, в будущем стать экспортером энергии. Однако мировые обязательства по утроению мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году во многом зависят от Китая, так как его успехи во внедрении ВИЭ ранее были обеспечены прямыми иностранными инвестициями, объем которых сейчас снижается. Наблюдается переход Китая от фиксированных тарифов на энергию ВИЭ к аукционам, что увеличивает риски «зеленых» проектов.