Китай лидирует в мире по развитию солнечной энергетики

В 2025 году в Китае запустили солнечные электростанции совокупной мощностью 382 ГВт. По этому показателю КНР находится на первом месте в мире и обгоняет всех остальных участников топ-10 вместе взятых. Это данные германского Федерального союза солнечной энергетики (BSW Solar), их цитирует газета Handelsblatt.

На втором месте по мощности запущенных солнечных электростанций в 2025 году находится Индия (45,7 ГВт), далее идут США (43,2 ГВт) и Германия (17,6 ГВт). По словам главы SW Solar Карстена Кернига, в текущем году на установку солнечных батарей в Германии негативно влияет война в Иране и снижение субсидий для солнечной энергетики.

Китай регулярно бьет рекорды по развитию альтернативных источников энергии. В июне 2025 года американский исследовательский институт Asia Society Policy Institute также сообщал о рекордных объемах строительства новых солнечных и ветряных электростанций.

Яна Рождественская