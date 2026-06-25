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Песков опроверг сведения WSJ о давлении России на Белоруссию для поддержки СВО

Содержание статьи The Wall Street Journal (WSJ) о давлении России на Белоруссию для поддержки в республике спецоперации не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас есть союзное государство. У нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается»,— пояснил господин Песков на брифинге.

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Накануне представитель президента говорил о готовности России защитить Белоруссию от любой угрозы со стороны Украины. «Будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие»,— уточнял Дмитрий Песков.

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