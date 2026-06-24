Песков предупредил об ответе России в случае атаки Украины на Белоруссию

Москва окажет помощь Минску в случае атаки Украины на Белоруссию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Господин Песков напомнил, что Россия и Белоруссия связаны Союзным государством. Страны будут поддерживать друг друга как в хороших, так и в плохих обстоятельствах.

«Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в благоденствии, в экономическом процветании, в совместном экономическом развитии, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие»,— указал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Накануне глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или ее западных союзников. По его словам, эти меры определены в договоре о Союзном государстве.

В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности по Союзному государству. Согласно 6-й статье, РФ может применить ядерное оружие «в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».