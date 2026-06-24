Песков предупредил об ответе России в случае атаки Украины на Белоруссию
Москва окажет помощь Минску в случае атаки Украины на Белоруссию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Господин Песков напомнил, что Россия и Белоруссия связаны Союзным государством. Страны будут поддерживать друг друга как в хороших, так и в плохих обстоятельствах.
«Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в благоденствии, в экономическом процветании, в совместном экономическом развитии, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие»,— указал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Накануне глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или ее западных союзников. По его словам, эти меры определены в договоре о Союзном государстве.
В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности по Союзному государству. Согласно 6-й статье, РФ может применить ядерное оружие «в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».
В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности по Союзному государству, согласно которому РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии против любой из сторон, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности. Заявление Дмитрия Пескова согласуется с заявлением главы Минобороны Андрея Белоусова от октября 2024 года, в котором он сообщил об изменении основ госполитики России в области ядерного сдерживания. Эти изменения предусматривают возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение на Белоруссию или Россию со стороны стран НАТО спровоцирует масштабный конфликт с использованием ядерного оружия и что Минск чётко обозначил свои «красные линии» — государственную границу.
Украина, со своей стороны, в июне 2026 года через президента Владимира Зеленского выдвигала ультиматум Минску, требуя убрать российскую военную технику с общих границ, угрожая ударами по этим объектам. Белоруссия восприняла это как намерение Киева расширить зону вооруженного конфликта. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ноябре 2023 года встречался с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, и они обсуждали противодействие вызовам и угрозам безопасности двух стран со стороны Украины. По мнению Александра Вольфовича, Запад с помощью украинских и западных спецслужб готовит экстремистские формирования для захвата приграничных районов Белоруссии.
В 2024-2026 годах Россия и Белоруссия активно проводили совместные военные учения, включая учения по подготовке и применению ядерных сил. Эти маневры, как сообщало Минобороны РФ, носят плановый характер и направлены на проверку готовности органов управления и сил сдерживания. Учения отличаются более широким вовлечением морского компонента и совместной отработкой вопросов применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. В свою очередь, страны НАТО также увеличили учебно-боевую активность и повысили присутствие на восточном фланге блока, проводя военные мероприятия в ответ на российско-белорусские учения.