ЦАХАЛ отчитался о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по городу Хан-Юнис в Газе 23 июня. В результате атаки погиб командир боевого крыла палестинской группировки «Исламский джихад» Адам Мухаммад Ибрагим Абу Хадид, сообщаефт пресс-служба ЦАХАЛа.

По данным израильской армии, он отвечал за производство оружия и снабжение группировки. «Абу Хадид был вовлечен в различные производственные процессы и контролировал инфраструктуру, которая использовалась для производства дополнительного оружия, предназначенного для нападения на военнослужащих ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц»,— указано в сообщении.

«Исламский джихад» — союзник ХАМАС, вместе с которым группировка противостоит Израилю. 21 июня ЦАХАЛ ликвидировал командира спецотряда «Нухба» палестинской группировки Заки Юсефа Махмуда Абу Мустафу. Израильская армия заявила, что он участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз и похищении израильтянин 7 октября 2023 года.