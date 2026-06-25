Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 3,35%

На 3,35% подорожал бензин в Нижегородской области с 15 по 22 июня, следует из данных Росстата. Стоимость дизельного топлива за тот же период выросла на 3,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно официальной статистике, средняя стоимость бензина на 22 июня составляла 70,32 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 стоил 66,44 руб.(плюс 3%), АИ-95 — 72,21 руб. (плюс 3,7%), АИ-98 и выше — 94,27 руб. (плюс 0,6%), дизельное топливо — 79,13 руб. (плюс 3,9%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области фиксируется ажиотажный спрос на топливо на фоне проблем с логистикой из-за атак БПЛА и ограничений в других регионах. Нижегородцы публиковали в соцсетях фото с АЗС, где стоимость литра бензина превышала 100 руб.

По данным регионального правительства, некоторые небольшие АЗС и заправки, работающие по франшизе крупных сетей, увеличивали стоимость. Кроме того, на ряде заправок вводили лимиты на отпуск топлива в одни руки. Вместе с тем по заявлению властей запасы топлива в регионе достаточны, собственные ограничения правительство вводить не планирует.

Галина Шамберина