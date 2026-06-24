Нижегородские власти не стали ограничивать продажу топлива

Правительство Нижегородской области не стало вводить ограничения на продажу топлива на АЗС: некоторые из них самостоятельно вводили лимиты из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса, сообщил губернатор Глеб Никитин. В своем Telegram-канале он пообещал оперативно помогать АЗС «преодолевать эти трудности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор заверил, что Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Власти провели переговоры о ситуации с бензином и дизелем на уровне правительства РФ, Минэнерго и руководством ЛУКОЙЛа. «Согласованы конкретные объемы и графики поставок, причем не только на АЗС ЛУКОЙЛа, но и независимым операторам, в том числе в тех муниципалитетах, где заправок компании нет», — отметил Глеб Никитин. Он добавил, что с учетом возросшего спроса объем поставок топлива был увеличен: спрос подстегнул рост продаж на 70%. Ажиотаж идет на спад, добавил губернатор.

Отдельное решение власти приняли по обеспечению топливом предприятий агропромышленного комплекса: поддержку окажут фермерам и малым производителям. «Для минсельхоза региона действует лимит 280 т топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ. Небольшие смогут брать горючее у посредников, но, что принципиально важно, — без предоплаты и спекулятивных наценок», — подытожил Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», ФАС поручила региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для агропромышленного комплекса.

Владимир Зубарев