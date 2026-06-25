Reuters узнал о возможном выходе Ирака из ОПЕК

Ирак рассматривает возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с нефтяной политикой страны. По их словам, Ирак допускает такой вариант, если не сможет увеличить свою квоту на добычу нефти в организации.

Высокопоставленный чиновник в иракском министерстве нефти заявил агентству, что Ирак хочет остаться в ОПЕК, однако его намерения по повышению квоты стоит воспринимать серьезно. «Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому вопросу с предельной серьезностью. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть все доступные варианты»,— добавил собеседник Reuters.

По словам чиновника, страна пока конкретно не обсуждала выход из ОПЕК. Представители организации и иракского правительства также не прокомментировали возможный выход из группы. Пресс-секретарь правительства Ирака Хайдер аль Абуди сказал, что страна намерена нарастить экспорт нефти до 7 млн баррелей в день в ближайшие годы.

1 мая 2026 года из организации вышли ОАЭ. В министерстве энергетики объяснили, что решение отвечает долгосрочным интересам государства и позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами для обеспечения потребности мирового рынка нефтепродуктов. Если ОПЕК решит покинуть и Ирак, это негативно скажется на организации, отмечает Reuters.