Reuters узнал о возможном выходе Ирака из ОПЕК
Ирак рассматривает возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с нефтяной политикой страны. По их словам, Ирак допускает такой вариант, если не сможет увеличить свою квоту на добычу нефти в организации.
Высокопоставленный чиновник в иракском министерстве нефти заявил агентству, что Ирак хочет остаться в ОПЕК, однако его намерения по повышению квоты стоит воспринимать серьезно. «Саудовская Аравия и другие союзники по ОПЕК должны отнестись к этому вопросу с предельной серьезностью. В противном случае Ирак будет вынужден рассмотреть все доступные варианты»,— добавил собеседник Reuters.
По словам чиновника, страна пока конкретно не обсуждала выход из ОПЕК. Представители организации и иракского правительства также не прокомментировали возможный выход из группы. Пресс-секретарь правительства Ирака Хайдер аль Абуди сказал, что страна намерена нарастить экспорт нефти до 7 млн баррелей в день в ближайшие годы.
1 мая 2026 года из организации вышли ОАЭ. В министерстве энергетики объяснили, что решение отвечает долгосрочным интересам государства и позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами для обеспечения потребности мирового рынка нефтепродуктов. Если ОПЕК решит покинуть и Ирак, это негативно скажется на организации, отмечает Reuters.
Ирак неоднократно был активным участником ОПЕК+, принимая участие в переговорах и соглашениях по увеличению или сокращению добычи нефти. Так, например, в 2023 году Ирак добровольно сокращал добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки совместно с другими странами ОПЕК+, а квота Ирака в рамках ОПЕК+ на первый квартал 2026 года составляла 4,273 млн баррелей в сутки. При этом Ирак, как и Казахстан, ранее уже превышал свои квоты по добыче, а также отставал от плана в августе.