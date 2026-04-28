К чему приведет выход ОАЭ из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Они состояли в организации почти 60 лет, но в последние годы неоднократно выражали недовольство политикой картеля и заявляли о возможном выходе из организации. Причины решения, реакция рынка и прогнозы аналитиков — в подборке “Ъ”.

«Мы ни с кем не консультировались» Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страна решила выйти из ОПЕК с 1 мая 2026 года. Эмираты были членом организации с 1967 года.

ОАЭ также выйдут из альянса ОПЕК+, сформированного в 2016 году. В него входят 12 основных членов ОПЕК, а также 10 других крупных производителей, включая Россию, Мексику и Казахстан.

Господин аль-Мазруи отметил, что решение отвечает долгосрочным интересам ОАЭ. Выход страны из ОПЕК позволит сотрудничать с партнерами и инвесторами, чтобы обеспечить потребности мирового рынка нефтепродуктов, пояснил он.

С другими странами Эмираты не консультировались, добавил министр. Решение не приведет к серьезным негативным последствиям для мирового энергетического рынка, который уже страдает от перекрытия Ормузского залива, заявил господин аль-Мазруи.

Страны-участницы картеля обсудят решение ОАЭ на встрече в июне, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Цена на нефть марки Brent во вторник утром росла до $112 за баррель на новостях о недовольстве президента Дональда Трампа предложением Ирана по Ормузскому проливу. После решения ОАЭ выйти из ОПЕК цена упала до $110 за баррель, после чего снова начала расти.

Третьи в ОПЕК ОАЭ — один из мировых лидеров по объему добычи нефти. В ОПЕК страна занимает по этому показателю третье место после Саудовской Аравии и Ирака.

Картель контролирует 36% мировой добычи нефти и почти 80% доказанных запасов.

По данным ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в январе-феврале 2026 года составляла около 3,4 млн баррелей в сутки. В марте ракетные удары и атаки беспилотников повредили производственные мощности, из-за чего добыча снизилась до 2,1 млн баррелей.

Саудовская Аравия, лидер картеля по нефтедобыче, производила в первые два месяца 2026 года с среднем 10,1 млн баррелей в сутки.

Россия добывала в начале года добывала в среднем по 9,25 млн баррелей нефти в день.

Разногласия внутри и давление снаружи ОАЭ долгое время были недовольны политикой картеля, особенно позицией Саудовской Аравии. ОАЭ инвестировали миллиарды долларов в расширение производственных мощностей, однако действующие квоты вынуждали их ограничивать добычу. Представители ОАЭ уже заявляли о возможном выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ в 2020 и 2023 годах.

По данным The National, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к историческому обвалу добычи нефти ОПЕК. Производство упало почти на треть, до 20,79 млн баррелей в сутки. Показатели оказались хуже в сравнении с маем 2020 года, войной в Заливе 1991 года и нефтяными кризисами 1970-х годов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в манипулировании рынком и увязывал военную помощь странам Персидского Залива с ценами на нефть. «Пока США защищают членов ОПЕК, те эксплуатируют это, навязывая высокие цены на нефть», — заявлял президент.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в последние годы конфликтовало с организацией по поводу динамики мирового спроса на нефть и решений ОПЕК об ограничении предложения.

Сегодняшнее решение ОАЭ было принято после критики со стороны других арабских государств за недостаточные меры по защите региона во время конфликта на Ближнем Востоке.

На встрече Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) 28 апреля уже власти ОАЭ раскритиковали партнеров по организации за слабую реакцию на действия Ирана в Ормузском заливе. «Члены ССАГПЗ поддержали друг друга логистически, но политически и в военном плане, на мой взгляд, это самое слабое проявление позиции организации за всю ее историю», — заявил на саммите советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.