Шесть жителей Иркутска осудили за контрабанду леса на 1,4 млрд рублей

Ленинский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении шести местных жителей по делу о контрабанде леса на сумму свыше 1,4 млрд руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в 2016—2020 годы фигуранты дела незаконно вывезли с использованием подложных документов через таможенную границу ЕАЭС более 200 тыс. куб. м лесоматериалов. Членов преступной группы признали виновными по целому ряду статей УК РФ, в числе которых организация преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), контрабанда стратегически важных ресурсов (ч. 3 ст. 226.1) и ряд других.

Подсудимые получили от девяти до 20 лет колонии общего и строгого режима в зависимости от роли в преступной схеме. Кроме того, в доход государства у осужденных конфисковано более 3 млрд руб. Двое обвиняемых-иностранцев с 2021 года находятся в международном розыске. Им предъявлено заочное обвинение.

Александра Стрелкова