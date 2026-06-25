Хоккеист Федор Свечков обменян из «Нэшвилла» в «Колорадо»

Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел из «Нэшвилл Предаторс» в «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Состав «Колорадо» также пополнил канадский нападающий Закари Л'Эро. В «Нэшвилл» были обменяны американские форварды Джек Друри и Чейз Брэдли. Также «Предаторс» получили право выбора в третьем раунде драфта 2029 года.

В завершившемся сезоне 23-летний Федор Свечков провел за «Нэшвилл» 70 матчей, набрав 17 (4 шайбы + 13 передач) очков. На драфте НХЛ 2021 года он был выбран «Предаторс» под общим 19-м номером. В Континентальной хоккейной лиге форвард играл за петербургский СКА и московский «Спартак».

«Колорадо» стал лучшей командой прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В play-off команда дошла до полуфинала, где уступила «Вегас Голден Найтс» со счетом 0:4 в серии.

Таисия Орлова