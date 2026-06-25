Уральскому хирургу Спектору вручили награду «Герой труда Российской Федерации»

Медаль «Герой труда Российской Федерации» вручили легендарному уральскому хирургу Семену Спектору. Звание присвоено врачу указом президента Владимира Путина, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

Семен Спектор более 30 лет возглавлял Свердловский госпиталь для ветеранов войн, выполнил тысячи сложных пераций. Сейчас он продолжает заниматься общественной деятельностью.

Семен Спектор родился 25 июля 1936 года на Украине. В пятилетнем возрасте вместе с семьей попал в зону немецкой оккупации, находился в гетто. В марте 1944 года был освобожден советскими войсками. В 1958 году был призван на службу в армию и направлен в Уральский военный округ. После армии учился в Свердловском медицинском институте, начал работать врачом нейрохирургического отделения Свердловского психоневрологического госпиталя, где лечились инвалиды Великой Отечественной войны.

С 1970 по 1993 год Семен Спектор был депутатом Верх-Исетского районного Совета города Свердловска, а с 1994 по 1998 год — депутатом Свердловской областной думы. С 1997 по 2005 год занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике. В 1993 году ему было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга, в 2001 году — звание почетного гражданина Свердловской области.