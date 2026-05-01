Свердловскому врачу Семену Спектору присвоили звание «Герой Труда РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда РФ» Семену Спектору, возглавлявшему с 1973 по 2005 год Свердловский госпиталь для ветеранов войн. Об этом в соцсетях сообщил свердловский губернатор Денис Паслер.

Семен Спектор

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Семен Спектор

«Он выполнил тысячи операций, спас многих людей и даже в почтенном возрасте продолжает дело всей своей жизни. Такой высокий профессионализм — пример для сегодняшних студентов — будущих врачей»,— написал он.

Семен Спектор родился 25 июля 1936 года на Украине. В пятилетнем возрасте вместе с семьей попал в зону немецкой оккупации, находился в гетто. В марте 1944 года был освобожден советскими войсками. В 1958 году был призван на службу в армию и направлен в Уральский военный округ. После армии учился в Свердловском медицинском институте, начал работать врачом нейрохирургического отделения Свердловского психоневрологического госпиталя, где лечились инвалиды Великой Отечественной войны.

С 1970 по 1993 год Семен Спектор был депутатом Верх-Исетского районного Совета города Свердловска, а с 1994 по 1998 год — депутатом Свердловской областной думы. С 1997 по 2005 год занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области по социальной политике.

В 1993 году ему было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга, в 2001 году — звание почетного гражданина Свердловской области.

Алексей Буров