Беспилотники атаковали промзону в Уфе

ВСУ с помощью беспилотников атаковали Уфу. Обломки БПЛА упали в промзоне, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Никто не пострадал. Господин Хабиров уточнил, что «все службы на месте, последствия сейчас устраняют». «Технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме»,— заверил он.

В Башкирии 24 и 25 июня объявляли беспилотную опасность. В предыдущий раз над регионом сбивали дроны в середине апреля. Тогда обломки БПЛА упали на территорию «одного из предприятий», там произошел пожар.