Беспилотники атаковали промзону в Уфе
ВСУ с помощью беспилотников атаковали Уфу. Обломки БПЛА упали в промзоне, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Никто не пострадал. Господин Хабиров уточнил, что «все службы на месте, последствия сейчас устраняют». «Технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме»,— заверил он.
В Башкирии 24 и 25 июня объявляли беспилотную опасность. В предыдущий раз над регионом сбивали дроны в середине апреля. Тогда обломки БПЛА упали на территорию «одного из предприятий», там произошел пожар.
Уфа неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В конце октября 2024 года три беспилотника атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса, один из них упал на территории предприятия, а два других — в промзоне. В мае 2024 года дрон атаковал объект «Газпром нефтехим Салавата», а 9 мая летательный аппарат повредил здание насосной станции того же предприятия. 13 сентября 2025 года два дрона были сбиты над предприятием «Башнефти». Подобные инциденты не обходят стороной и гражданскую инфраструктуру – так, 2 апреля 2026 года несколько беспилотников были сбиты на подлёте к НПЗ Уфы, при этом один дрон попал в жилой дом, а обломки другого упали в промзоне. В результате удара четыре многоэтажных дома получили повреждения. Дополнительно, 17 февраля 2026 года в Башкирии действовал режим «Беспилотная опасность», а уфимский аэропорт приостанавливал отправку и прием самолетов, что указывает на риски, обусловленные атаками.