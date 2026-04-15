Беспилотники атаковали Стерлитамак

Башкирия подверглась террористической атаке БПЛА, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака.

Их обломки упали на территорию «одного из предприятий», отметил руководитель региона. Он подчеркнул, что на месте работают все службы, тушат возгорание. «Подробности выясняем»,— написал он.

2 апреля беспилотные летательные аппараты пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы в Уфе. Один из дронов попал в жилой дом.

Майя Иванова